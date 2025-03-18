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Происшествия 18 марта 2025 16:46

Подросток, пытавшийся потушить Вечный огонь в Казани, предстанет перед судом

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В Казани несовершеннолетний обвиняется в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Татар-информ» рассказывал, что 9 ноября 2024 года в парке Горького в Казани подросток пытался потушить Вечный огонь. Противоправные действия были засняты на камеру мобильного телефона, а запись выложена в Сеть. Неравнодушные прохожие сообщили об инциденте в полицию.

После этого четверых подростков доставили в отдел полиции. Туда же вызвали их родителей.

Фото: Соцсети

Уголовное дело в отношении подростка направлено в суд для рассмотрения по существу.

#суд
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