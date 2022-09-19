Подросток из Челнов стал сценаристом мультсериала «Приключения Пети и Волка»

Подросток из Набережных Челнов Роман Хоцанович стал сценаристом мультсериала «Приключения Пети и Волка». Об этом он сообщил в своем посте во «ВКонтакте», отметив, что его мечта сбылась.

Мальчик рассказал, что работать над этим проектом было очень сложно и необычно.

«Писать сценарий для Союзмультфильма, работая с человеком, который писал сценарии для мультиков твоего детства, это уникальный опыт. А потом смотреть эту серию и слышать из уст персонажей фразы, которые ты сам до этого прописал в сценарии просто „вау“», — поделился он впечатлениями.

Юный челнинец признался, что был очень рад вписать свое имя в историю русской анимации и поработать с Алексеем Лебедевым — основным сценаристом «Смешариков» и создателем «Атомного леса».

«Но я верю, что это только начало моего пути!» — отметил Роман. Новая серия вышла сегодня, но посмотреть ее можно пока по подписке, уточнил он.

Многочисленные подписчики парня поздравили его с дебютом, назвав «крутым» и «красавчиком».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что фитнес-тренер из Набережных Челнов, 35-летний Фахрад Нуртдинов снял короткометражный фильм ужасов под названием «Ностальгия».