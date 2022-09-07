Фитнес-тренер из Челнов снял фильм ужасов «Ностальгия»

Фитнес-тренер из Набережных Челнов, 35-летний Фахрад Нуртдинов снял короткометражный фильм ужасов под названием «Ностальгия». Об этом он сообщил в своем паблике во «ВКонтакте».

Фахрад Нуртдинов — бодибилдер, призер многих соревнований, блогер, живет на две страны — США и Россия. Он впервые попробовал себя в роли сценариста, режиссера и актера. «Вернуться в прошлое, чтобы умереть», — гласит слоган к фильму.

По сюжету, молодая пара отправляется на кемпинг в лес близ родной деревни Аскара, где он не был уже десять лет. По легенде на озере в тех краях живет Черный Человек — так Аскару в детстве говорили его бабушка и дедушка. Герою предстоит вернуться в родные края и встретиться со своими детскими страхами лицом к лицу.

Премьера фильма состоится 22 сентября в популярном ресторане Набережных Челнов. На показе Фархад вместе с командой расскажет о своей первой картине, познакомит с актерами и съемочной группой, покажет кадры из бэкстейджа.