Подростковая студия Казанского ТЮЗа стала лауреатом III Всероссийского фестиваля в Тюмени

Студия для подростков при Казанском ТЮЗе «Театралка» в числе девяти других коллективов из разных регионов России стала лауреатом III Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров «Малая сцена». Конкурсные показы спектаклей-участников и мастер-классы фестиваля проходили с 24 по 28 марта в Тюмени, где ребята из казанской студии представили спектакль «Дети над пропастью». Именно он открыл фестиваль. Всего состоялись два показа: один для жюри и участников, другой — для зрителей Тюмени.

Фото предоставлено студией «Театралка»

Казанская «Театралка» была приглашена на Всероссийский фестиваль в Тюмени в конце февраля. Поскольку в молодежной студии бесплатно обучаются подростки от 14 лет из малообеспеченных и многодетных семей, а по условиям фестиваля коллективы отобранных постановок расходы на участие оплачивают самостоятельно, после уведомления о пройденном казанской студией отборе перед организаторами «Малой сцены» встал вопрос поиска средств на оплату поездки в Тюмень.

«21 февраля мы получили приглашение на фестиваль, начали задаваться вопросом, на какие поедем деньги, начали писать письма в различные организации. 10 марта мы открыли сбор средств через краудфандинг в поддержку студии „Театралка” на эту поездку. И 21 марта я уже покупала билеты и оплачивала гостиницу. Плюс ко всему фестиваль сделал нам большую скидку: мы бесплатно пошли на прекрасный спектакль „Квадрат” от „Плохого театра” из Санкт-Петербурга, он закрывал фестиваль. Это профессиональный театр, показ спектакля которого был внеконкурсным, это был гвоздь фестиваля. Нам сразу сказали, что мы на него идем бесплатно, за что мы, конечно, очень благодарны организатору фестиваля Светлане Хамжиной», — рассказала «Татар-информу» руководитель «Театралки» и режиссер спектакля Дарья Гуськова (Хуртина).

Фото предоставлено студией «Театралка»

Фестиваль включал не только показы спектаклей-финалистов из Казани, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Красноярска, Омска и Тюмени, подчеркнула собеседница агентства, но и разбор представленных постановок, а также профессиональные мастер-классы по театральному ремеслу.

«Дети смотрели как минимум четыре спектакля в день. Это был такой активный образовательный экспресс-курс — ребята за эти несколько дней выросли на несколько лет. И если у нашей студии нет и никогда не было установки на профессиональный результат, то в Тюмени они смогли увидеть и сравнить, как занимаются и работают ребята именно в школе. Они увидели, какой это уровень профессионализма», — отметила Дарья Гуськова (Хуртина).

Фото предоставлено студией «Театралка»

Кроме того, двоих ребят из казанского коллектива, Карима Ахмадиева и Шамиля Сафиуллина, задействовали в качестве участников в том самом финальном внеконкурсном профессиональном спектакле «Квадрат». Всего, к слову, в III Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» приняли участие 13 ребят «Театралки» (в сопровождении руководителя студии), а также актриса ТЮЗа Гузель Шакирзянова.

Тюмень, призналась Дарья Гуськова (Хуртина), казанцы посмотрели только мельком — были заняты просмотрами спектаклей-финалистов и мастер-классами. Очень хотели побывать, например, на Мосту любви (Тюменском мосту влюбленных), но из-за плотного графика не успели.

Фото предоставлено студией «Театралка»

«Значит, есть повод вернуться!» — не унывая, сказала собеседница агентства.

По ее словам, одно то, что казанская студия для подростков «Театралка» была отобрана жюри в финал и стала лауреатом фестиваля «Малая сцена», — это большая победа. Фестиваль присуждает Гран-при (его взял коллектив из Екатеринбурга «Игра» со спектаклем «Шапку надень», после которого, по словам Дарьи Гуськовой (Хуртиной), дети бежали звонить родителям). Помимо этого, в 2022 году еще восемь спектаклей и коллективов стали лауреатами «Малой сцены».

Фото предоставлено студией «Театралка»

«Темы фестиваля были посвящены тому, с чем сталкивается подросток каждый день — насилие, буллинг, скулшутинг, конфликты с родителями, давление… Фестиваль такого уровня, что, как было написано в буклетах — “Вы не ошиблись, это состав жюри не национальной премии „Золотая маска”, а детского фестиваля „Малая сцена”. Мы очень подружились с Дмитрием Крестьянкиным — потрясающим режиссером из Санкт-Петербурга, у которого свой социальный проект “Театральный дом”. Он занимается детьми из приютов и детских домов», — резюмировала руководитель студии для подростков «Театралка» при Казанском ТЮЗе.