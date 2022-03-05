Спектакль юношеской студии Казанского ТЮЗа приглашен на Всероссийский фестиваль в Тюмени

Спектакль бесплатной студии Казанского ТЮЗа «Театралка» для подростков из многодетных семей и находящихся под опекой «Дети над пропастью» прошел отбор и приглашен на II Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров «Малая сцена» в Тюмени. Показ постановок-участников на площадках театрального центра «Космос» и театрального центра «РяДом» запланирован на 24 – 27 марта. Однако, чтобы принять участие в фестивале, студии нужно 250 тысяч рублей на транспортные расходы, констатировала ее руководитель, режиссер спектакля Дарья Хуртина.

«Наше участие под очень большим вопросом пока: фестиваль не предусматривает льгот или хотя бы частичную оплату расходов участников по приезду и питанию, и у нас пока ноль, так дети в студии обучаются из многодетных малообеспеченных семей. Общий бюджет всей поездки из 16 человек около 250 тысяч рублей. Ждем информации от РЖД на получение льгот, чтобы нам хотя бы билеты достались чуть-чуть подешевле», – рассказала собеседница.

Спектакль «Дети над пропастью», который студия представит на фестивале в Тюмени, – исповедь о безразличии и жестокости, об ответственности и осознанности, о смелости быть самим собой в мире стандартов и лайков. Казанская студия для молодежи «Театралка» при ТЮЗе столицы РТ существует, напомним, с 2018 года, инициатива одержала победу в конкурсе социальных проектов АО «РИТЭК». В студии бесплатно обучаются подростки от 14 лет. Одна из задач «Театралки» – развитие в них уверенности и ответственности за себя и свою жизнь.

«Наша постановка – это набор монологов из романа «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, монологов из разных произведений из современной драматургии, из несовременной прозы. Например, из всем известного «Чучела» Владимира Железнякова, из современной пьесы «Это все она» Андрея Иванова, «Наташина мечта» Ярославы Пулинович и еще нескольких произведений. Также мы используем фрагмент авторского стихотворения одной из участниц нашей студии Валерии Кокоревой, а также стихи Александра Васильева из группы “Сплин”», – рассказала Дарья Хуртина.

Спектакль «Дети над пропастью» двухактный. Первый акт, подчеркнула собеседница, – шоковая терапия, чтобы люди вдруг обнаружили существование проблем, «это информационный, энергетический посыл взрослым о вакууме, в котором находятся люди относительно друг друга, не слышат друг друга, страх застит глаза, рты и уши закрываются, все живут только на ощупь». Второй акт больше посвящен подросткам, призыву беречь себя и всегда находить поддержку в безопасности.

«Всем этим спектаклем мы заявляем очень простую и всем понятную давно истину, что людям нужно сочувствие, а не осуждение. Если бы люди переходили на сторону сочувствия, перестали осуждать друг друга, наверное, было бы что-то по-другому в нашей стране, в нашей деятельности, в нашем мире», – пояснила Хуртина.

Последняя редакция спектакля «Дети над пропастью» вышла в 2020 году. В 2021 году спектакль был приглашен на фестиваль «Особый взгляд», который проходил в Казани в театре Мон. Кроме того постановка участвовала в программе противодействия девиантному поведению детей и подростков для предотвращения психологической девиации – его несколько раз показывали онлайн, а затем совместно обсуждали

В театральных постановках фестиваля «Малая сцена» могут быть задействованы подростки от 12 до 18 лет. Мероприятие инициировали молодежный театр «УЮТ» и театральная мастерская «ТеМа» при поддержке Департамента социального развития Тюменской области. В спектакле казанской «Театралки», приглашенном к участию, задействованы 13 учащихся студии и одна состоявшаяся актриса ТЮЗа – заслуженная артистка РТ Гузель Шакирзянова.

Оценивать постановки фестиваля «Малая сцена» в этом году будут неоднократный член экспертного совета Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», театральный критик, киносценарист Олег Лоевский (Екатеринбург), лауреат премии «Золотая Маска», драматург, писатель Дмитрий Данилов (Москва), председатель экспертного совета Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2014 и 2020 годах, театральный критик, журналист Глеб Ситковский (Москва), актер, педагог Дмитрий Крестьянкин (Санкт-Петербург).

Фото: пресс-служба Казанского ТЮЗа.