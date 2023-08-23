Подростков из Татарстана пригласили в медиакоманду Казанского глобального саммита

Подростки из Татарстана могут стать наблюдателями Казанского глобального молодежного саммита и войти в состав медиакоманды. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«Уже в эту субботу мы определил группу молодых ребят, которые будут наблюдателями данного мероприятия», – сказала она.

Садыкова сообщила, что на саммите в этом году будут также работать организаторы-волонтеры, в роли которых также смогут попробовать свои силы молодые люди.

«Одна из волонтеров в прошлом году сопровождала делегацию Сенегала. Девушка настолько хорошо говорила на французском, что произвела позитивное впечатление на гостей. Ее пригласили в группу сопровождения Президента Сенегала, который в этом году посетил Татарстан», – добавила Садыкова.

Второй Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 28 по 30 августа в столице Татарстана. Заявки подали представители более 80 стран, подтверждено участие делегатов из 30 государств.