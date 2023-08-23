На Казанский глобальный молодежный саммит приедут делегаты из 30 стран мира

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Второй Казанский глобальный молодежный саммит пройдет с 28 по 30 августа в столице Татарстана. В настоящее время для участия в нем заявки подали представители более 80 стран. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Казань становится центром международной молодежной дипломатии. В заявочной кампании саммита приняли участие более 4 тыс. делегатов. В настоящее время подтверждено участие представителей 30 стран мира», – сказал он.

В мероприятии примут участие представители Индонезии, Ливии, Ливана, Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Марокко, Камеруна, Сенегала, Сомали. Гостей ждет обширная деловая и культурная программы.

«В рамках деловой программы запланировано проведение пленарных сессий с участием руководства Татарстана, молодежного корпуса стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), Федерального агентства по делам молодежи. Главной повесткой саммита в этом году станет роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи», – отметил Садыков.

Председатель академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова напомнила, что в 2022 году Казань была удостоена статуса «Молодежной столицы Организации исламского сотрудничества». В ходе молодежной программы в городе прошло более десятка международных мероприятий с участием тысячи делегатов из 76 стран. Казанский глобальный молодежный саммит является «наследием» тех масштабных событий.

«В Организацию исламского сотрудничества входит 56 государств, Россия является страной-наблюдателем», – уточнила спикер.

Взаимодействие с исламским миром, по словам Садыковой, будет продолжено в этом году в ходе Казанского глобального молодежного саммита. Его открытие состоится 28 августа. Организаторами мероприятия выступают Правительство РТ, Минмолодежи РТ, международная организация «Молодежный форум Организации исламского сотрудничества» и Академия молодежной дипломатии.