В мэрии Нижнекамска разъяснили нюансы проверок QR-кодов в транспорте

С 22 ноября в общественном транспорте Нижнекамского района вводится проверка QR-кодов. В городских маршрутах код будет проверяться во время покупки билета при наличии кондуктора, а в малых автобусах, работающих без кондуктора, — при входе или выходе пассажира из автобуса. О механизме проверок на пресс-конференции в мэрии Нижнекамска рассказал руководитель центра диспетчеризации общественного транспорта Иван Мысенко.

По словам представителя городской администрации, проверки QR-кодов также будут организованы на автовокзале — при посадке на межмуниципальные маршруты и пригородные маршруты.

«Нами организована работа с перевозчиками пассажиров Нижнекамского района по муниципальным маршрутам, были обговорены механизмы проверки и их дальнейшие действия, если пассажир не имеет QR-кода или отказывается его показывать. Если пассажир не предоставил код, ему будет предложено выйти на следующей остановке», — сообщил спикер.

Мысенко добавил, что во избежание конфликтов в состав ревизионно-контрольной группы войдут представители перевозчика и исполкома.

«На маршрутах постоянно будет организован контроль. Поэтому хотел бы предупредить население, что ответственность за невыполнение режима несет сам пассажир. Размер штрафа составляет от 1 тыс. до 30 тыс. рублей», — добавил руководитель центра диспетчеризации.