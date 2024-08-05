Подросткам из Татарстана рассказали о важности правильного выбора профессии

Учащимся 6-8 классов татарстанских школ рассказали о важности правильного выбора будущей профессии в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Об особенностях выбора профессии рассказала Матвеева Марина, заместитель руководителя Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Татарстан по учебно-методической деятельности.

Школьникам рассказали о проекте «Билет в будущее». О целевых уроках, семейных тестах, профессиональных пробах в формате онлайн. Некоторые из учеников решили пройти психологическую диагностику, чтобы определить свои лучшие навыки и интересы для дальнейшего выбора профессии.

Ребят также пригласили на интерактивную выставку в «Историческом парке – Лаборатория будущего» в Казани. Там ее участники могут в игровой форме ознакомиться с девятью профессиональными направлениями: индустриальная среда, здоровая, социальная, деловая, комфортная, безопасная, креативная, аграрная среды. Все перечисленные направления сейчас востребованы в Татарстане.