Подростка из Нижнекамска, напавшего на уборщицу с ножом, перевели в спецшколу на три года. Об этом на пресс–конференции «Татар-информа» о мерах профилактики вовлечения подростков и молодежи в диверсионно-террористическую деятельность сообщил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по РТ Роман Мухаметзянов.

«В отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, но его прекратили по нереабилитирующим основаниям, а именно в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности. Он помещен в учебное заведение закрытого типа сроком на три года», – рассказал Роман Мухаметзянов.

Он добавил, что большинство задержанных и сами, в определённой степени, являются жертвами.

«Они рассказывают о своих сверстниках-обидчиках и постоянных издевках, которые довели их до совершения преступления. Кто-то говорит о проблемах в отношениях с родителями – никто из задержанных не делился с ними проблемами, ссылаясь на недопонимание. Не находя эффективных средств защиты и поддержки, данные молодые люди обращались в интернет, где находили единомышленников на ресурсах, пропагандирующих Колумбайн*», – добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что утром в лицее № 37 в Нижнекамске 13‑летний ученик напал с ножом на уборщицу и травмировал ей руку. Градоначальник сообщил, что подросток – ученик 7‑го класса – был оперативно задержан сотрудниками полиции и Росгвардии.

*Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 февраля 2022 года Международное молодёжное движение Колумбайн, признано террористической организацией. Его деятельность запрещена на территории РФ.