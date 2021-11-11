Подробности работы QR-кодов в транспорте в РТ объявят во второй половине дня

Порядок работы системы QR-кодов при проезде в татарстанском общественном транспорте власти республики сообщат уже сегодня во второй половине дня. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что ранее по поручению Президента РТ была создана специальная рабочая группа, отрабатывающая вопросы по системе QR-кодов.

«Данная рабочая группа провела совещания, в том числе с коллегами, отвечающими за перевозки. Проработали варианты решения этого вопроса. Сегодня, где-то во второй половине дня, более подробная и детальная информация будет дана», – отметила Галимова.

Она добавила, что руководит профильной рабочей группой первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.

