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СВО 2 июня 2024 10:00

Подписавшие контракт в Татарстане в первые 2 летних месяца получат 700 тысяч рублей

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Заключившие контракт с МО РФ в Татарстане в первые 2 месяца лета получат 700 тысяч рублей. Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.

Таким образом, власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных граждан, муниципальных органов власти, общественных организаций и бизнес-структур Татарстана. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В котором учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс.руб.

Напомним, 27 Мая Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэрапортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52. Обратиться можно также по номеру 8800 222 59 00, а также по межрегиональному номеру кол-центра 117.
#спецоперация #льготы
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