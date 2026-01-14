Подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем можно, позвонив по номеру 117

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане идет активный набор кандидатов в Войска беспилотных систем. Контракт в этот род войск заключается на строго определенный срок, по окончании которого военнослужащий будет уволен, если не решит заключить новый контракт.

Чтобы заключить контракт в войска беспилотных систем, необходимо позвонить в службу контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы по номеру 117.

Фото: © «Татар-информ»

«Позвонив на номер 117, нажав кнопку 4, кандидат может получить консультацию специалиста о том, как заключается контракт, какие есть ограничения по возрасту, здоровью. О том, какое необходимо образование, какой необходим перечень документов. Специалист контакт-центра сориентирует, куда и как можно обратиться. При необходимости переведет звонок на специалистов пункта отбора на службу по контракту», – рассказала руководитель горячей линии 117 в Республике Татарстан Лилия Иванова.

Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

О создании этого рода войск 21 ноября сообщил полковник Сергей Иштуганов – заместитель начальника Войск беспилотных систем. До этого в разных войсках существовали подразделения, которые занимались ведением боя с помощью беспилотников.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера.

Условия контракта в ВБС отличаются от стандартных. Главное отличие – срок службы не продлевается автоматически, даже если боевые действия не закончатся на момент, когда контракт подойдет к концу. Минимальный срок контракта – один год. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.