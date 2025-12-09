Условия контракта отличаются от обычных: кого возьмут служить в Войска беспилотных систем

Если раньше в Вооруженных Силах РФ существовали только подразделения БПЛА, то меньше месяца назад появился отдельный род войск, который специализируется на всем, что летает, ездит и плавает, управляясь с расстояния. О том, как будут обучать и набирать бойцов в Войска беспилотных систем, рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





В Татарстане начали набирать на службу по контракту в Войска беспилотных систем Министерства обороны РФ

Фото: © «Татар-информ»

Испытательный срок и обязательное обучение

В Татарстане начали набирать на службу по контракту в Войска беспилотных систем Министерства обороны РФ. Первые кандидаты уже отобраны и в скором времени приступят к подготовке.

Войска беспилотных систем – это новинка Российской армии. Об их создании 21 ноября сообщил заместитель начальника этого рода войск, полковник Сергей Иштуганов. Раньше существовали только подразделения, которые занимались ведением боя с помощью беспилотников. Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера.

«Пункт отбора продолжает выполнять задачи по набору военнослужащих по контракту. Перед нами стоит задача по формированию Войск беспилотных систем. Минобороны расширило условия контракта для военнослужащих в этих войсках», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

Условия контракта в ВБС отличаются от стандартных. Срок службы здесь не будет продлеваться автоматически, даже если боевые действия не закончатся на момент, когда контракт подойдет к концу. Минимальный срок службы, минимальный срок, на который заключается контракт, – один год.

Андрей Козлов: «Обязательное условие – прохождение подготовки в учебном центре Министерства обороны либо на заводах – производителях беспилотников» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Также обязательное условие – прохождение подготовки в учебном центре Министерства обороны либо на заводах – производителях беспилотников. Срок обучения – до двух месяцев. И в контракте обязательно прописывается испытательный срок. Требования к кандидатам высокие, поэтому в процессе обучения могут выявиться определенные нюансы, которые не позволят нести службу в этих войсках», – обратил внимание он.

Андрей Козлов отметил, что во время подготовки может выясниться, что у человека, к примеру, слабый вестибулярный аппарат, что он не может долгое время находиться в очках виртуальной реальности, с помощью которых оператор управляет дроном.

«Приоритет тем, кто имеет опыт работы, техническое образование и служил в армии»

Больше шансов попасть в Войска беспилотных летательных систем у любителей компьютерных игр, отметил Козлов.

«Мелкая моторика рук, привычный для работы интерфейс в разы ускоряет обучение. При отборе мы не будем проверять наличие такого навыка, но в целом ориентированы на данную категорию в том числе», – добавил он.

Еще одна особенность контракта заключается в том, что военнослужащих ВБС не будут переводить в другие войска. Обучение будущие операторы будут проходить в соседних регионах, например в Удмуртии.

Отбор в ВБС происходит с помощью тестирования на технические и математические знания Фото: © «Татар-информ»

Отбор в ВБС происходит с помощью тестирования на технические и математические знания. Все потому, что оператор дрона должен уметь быстро и точно определять траекторию движения.

«Мы рассматриваем граждан в возрасте от 18 до 45 лет. Категория здоровья только “А” и “В”. Обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже “удовлетворительно”. Не обязательно, но приоритет будет отдаваться тем, кто уже имеет опыт работы в этой сфере, техническое образование и служил в армии», – объяснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.

Помимо выплат за подписание контракта и зарплаты в районе 210 тысяч рублей в месяц операторы дронов будут получать премии за подбитую вражескую технику, в том числе беспилотники.

«С каждой пораженной БПЛА противника предусмотрена выплата от 5 до 50 тысяч рублей, а за подбитую боевую машину выплата может доходить до 500 тысяч рублей», – отметил он.

Набирать в эти войска будут на регулярной основе.

«Перед нами поставлены задачи на 2026 год с учетом того, что в начале года мы уже должны осуществить первые отправки военнослужащих. Акцент будет делаться больше на качество военнослужащих, чем на их количество», – добавил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани.

Первые новобранцы в Войска беспилотных систем уже прошли отбор и готовятся к отправке в учебный центр Фото: © «Татар-информ»

«Главное преимущество – контракт действует только в строго определенное время»

Первые новобранцы в Войска беспилотных систем уже прошли отбор и готовятся к отправке в учебный центр.

Сегодня мы пообщались с ними в Центре отбора на службу по контракту «Батыр». Они уже выбрали позывные, оформили документы и подписали контракты. У всех чемоданное настроение и полная готовность начать осваивать новое для себя дело.

Контрактнику с позывным Связист 23 года, родом он из Алексеевского района. Он проходил срочную службу в войсках связи, отсюда и такой позывной.

«Я работал в сфере грузоперевозок. С товарищем решили пойти в военкомат, узнать, куда сейчас идет набор, и так узнали про Войска беспилотных систем. Нам было интересно, и мы решили попробовать. Главное преимущество – контракт действует только строго определенное время, то есть его потом не продлят автоматически», – рассказал Связист.

Молодой человек отметил, что пока еще не имеет четкого представления о том, что его ждет на службе, но это его совсем не пугает.

«В ближайшие три дня уже поеду на обучение в Свердловскую область. Тогда все более подробно узнаю. Дома будет ждать мама. Конечно, отговаривала меня, но поддержала мое решение», – добавил он.

Будущий боец с позывным Слесарь выбрал позывной из-за своей профессии на гражданке. Ему 41 год, дома его будут ждать жена и трое детей.

«Я раньше ничем подобным не занимался, но отбор прошел. Мне очень понравились условия контракта, решил попробовать. Мне интересно попробовать себя в чем-то новом. Думаю, ничего сложного в управлении беспилотниками нет, примерно представляю, что это такое», – рассказал Слесарь.

Он уверяет, что совсем не испытывает страха перед предстоящей службой.

«Понимаю, что не в деревню к бабушке еду отдыхать, знаю, что будет трудно, но все эти трудности преодолею. Контракт я подписал чисто из патриотических соображений – хочу, чтобы все это скорее закончилось», – отметил он.

Тем, кто хочет заключить контракт на службу в Войсках беспилотных систем, необходимо обратиться в районный военкомат или в казанский центр «Батыр» Фото: © «Татар-информ»

«Бои сейчас ведутся в основном с помощью беспилотников, поэтому выбрал эти войска»

Бойцу Ракете 26 лет, у него двое детей. Он работал дальнобойщиком, но решил, что нужен Родине на передовой, поэтому и подписал контракт.

«В 2023 году я вернулся из армии, служил в Крыму, во флоте. Я помогал в военном госпитале, там многое увидел, услышал. Вернувшись домой, все обдумал и принял непростое решение – я должен помочь ребятам. Бои сейчас ведутся в основном с помощью беспилотников, поэтому выбрал эти войска. Наберусь опыта, потом, может быть, в Африканский корпус подамся», – говорит он.

Продолжается набор и на другие направления. Сейчас в центре «Батыр» работает агитационная группа из штурмового отряда танкового полка.

«Мы приглашаем на службу здоровых ребят – с группой здоровья “А”, крепких, сильных и храбрых. У нас предусмотрена подготовка, которая длится месяц. Так как мы штурмовики, обучаем максимально близкому боевому контакту. Обучение проходит в плотном режиме, чтобы максимально подготовить новобранца к тому, что его ждет, и дать четкое понимание о предстоящей службе. Также научим оказывать первую помощь, сделаем асом в стрельбе и в других направлениях. От каждого бойца нам нужен результат, поэтому и обучение у нас очень серьезное», – объяснил боец с позывным Удар.

Тем, кто хочет заключить контракт на службу в Войсках беспилотных систем, необходимо обратиться в районный военкомат или в казанский центр «Батыр».