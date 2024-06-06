Подозреваемый в заказном убийстве на западе Москвы задержан после перестрелки

Московская прокуратура сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в заказном убийстве 34-летнего системного администратора Константина Балишанского на западе столицы. При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ранен, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, 36-летний киллер скрывался от полиции среди деревьев на Аминьевском шоссе после совершения преступления. Спустя 2,5 часа после совершенного убийства сотрудники МВД обнаружили его и попытались задержать, однако мужчина открыл огонь, выпустив не менее 15 пуль в направлении правоохранителей.

В процессе перестрелки подозреваемый получил тяжелое ранение в голову, но остался жив. При нем было обнаружено оружие, использованное для совершения преступления. Других подробностей о личности задержанного пока не приводится.