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Подозреваемый в заказном убийстве на западе Москвы задержан после перестрелки
Московская прокуратура сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в заказном убийстве 34-летнего системного администратора Константина Балишанского на западе столицы. При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ранен, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, 36-летний киллер скрывался от полиции среди деревьев на Аминьевском шоссе после совершения преступления. Спустя 2,5 часа после совершенного убийства сотрудники МВД обнаружили его и попытались задержать, однако мужчина открыл огонь, выпустив не менее 15 пуль в направлении правоохранителей.
В процессе перестрелки подозреваемый получил тяжелое ранение в голову, но остался жив. При нем было обнаружено оружие, использованное для совершения преступления. Других подробностей о личности задержанного пока не приводится.
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