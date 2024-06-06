Стрельбу на Свиридова в Москве называют заказным убийством

На западе Москвы произошло дерзкое преступление, имеющее признаки заказного убийства, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел возле дома на улице Алексея Свиридова. По предварительным данным, неизвестный злоумышленник целенаправленно произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в мужчину 1989 года рождения, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что погибшим оказался Константин Балишанский. Другие подробности о личности жертвы пока не разглашаются в интересах следствия.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Ведется розыск стрелявшего, принимаются все необходимые меры для его задержания по горячим следам.