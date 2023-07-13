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Подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого заключили под стражу
Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в телеграм-канале СК России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Краснодарском крае следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.
Отмечается, что при задержании у мужчины обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено преступление.
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