Подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого заключили под стражу

Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в телеграм-канале СК России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Краснодарском крае следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.

Отмечается, что при задержании у мужчины обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено преступление.