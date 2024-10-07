Подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля в Челнах отправили в СИЗО

Набережночелнинский городской суд РТ избрал меру пресечения 21-летнему парню, которого подозревают в поджоге автомобиля сотрудников полиции. Информация появилась на сайте суда.

Суд установил, что в минувшую субботу юноша, находясь у торца отделения полиции «Тукаевский», поджег полицейский автомобиль марки Fiat. В тот же день было возбуждено уголовное дело о теракте.

Во время заседания следователи ходатайствовали о заключении парня под стражу, поскольку, находясь на свободе, он «может продолжить заниматься преступной деятельностью и угрожать другим участникам процесса».

Выслушав доводы сторон, суд отправил подозреваемого в СИЗО на два месяца. Постановление в законную силу еще не вступило.