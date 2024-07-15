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Подозреваемого в мошенничестве генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, находящегося в московском СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге,передает ТАСС.
Ранее СК просил военный суд перевести Попова под домашний арест. Заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме. Попова переведут под домашний арест, не доставляя в СИЗО.
По версии следствия, Попов причастен к делу о хищении более 1 700 тонн металлопроката стоимостью свыше 130 миллионов рублей, закупленного военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
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