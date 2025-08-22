В Казани подопечная центра «Приют человека» связала флаг России

Подопечная казанского центра социальной реабилитации «Приют человека» Наталья Бубнова в честь Дня Государственного флага России создала своими руками вышитый крючком российский триколор. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе организации.

«В честь праздника я решила сделать подарок приюту. Это подарок от всего сердца – как ко мне все это время относились. Понравится или нет, не знаю, но хоть какой-то маленький подарок», – поделилась Наталья Бубнова.

Женщина живет в приюте уже больше года. Она оказалась без собственного жилья из-за недопонимания с родственниками и наличия сложного диагноза.

Фото: © Пресс-служба организации «Приют человека»

«Чистоплотная и дружелюбная, умеет не только навести порядок, но и создать уют в жилых корпусах. Связанный флаг России станет новым украшением “Приюта человека”», – рассказал директор приюта Александр Суханов.

«Приют человека» – это проект, который занимается благотворительностью и помогает социально незащищенным слоям населения: малоимущим пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам, погорельцам, лицам без определенного места жительства, а также людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.