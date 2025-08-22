news_header_top
Политика 22 августа 2025 09:15

Мухаметшин: Флаг наряду с гербом и гимном является священным символом Отечества

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале поздравил жителей республики с Днем государственного флага Российской Федерации.

«Для миллионов жителей нашей многонациональной страны цвета триколора символизируют мужество, верность долгу, благородство, стремление к свободе и процветанию, мощь и величие государства», – заявил политик.

«Наряду с гербом и гимном, российский флаг является священным символом нашего Отечества, уважая их, мы отдаем дань памяти славным страницам истории России, ее героическим защитникам, укрепляем основы преемственности поколений», – добавил он.

«Мы хотим видеть нашу Отчизну стабильной и процветающей, и эта искренняя любовь к Родине, стремление внести собственный вклад в ее поступательное развитие объединяет людей разных национальностей, вероисповеданий и убеждений. День государственного флага России напоминает нам о принципах, ценностях, государственных и общественных началах, которые все мы разделяем, поддерживаем и претворяем в жизнь», – подчеркнул Мухаметшин.

«Именно в этом единстве и сплоченности братских народов – главная сила Российской Федерации. С праздником!» – заключил Председатель Госсовета РТ.

#день флага россии #Фарид Мухаметшин
