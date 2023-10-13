Подоляк: У Украины есть образцы ракет с дальностью полета до 1000 километров

Украина обладает опытными образцами ракет дальностью до 1000 километров. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинскому 24-му каналу.

«Если мы хотим иметь паритет [с Россией], то нужно не только производство дронов, но и ракетное производство. И у нас уже есть отработанные экспериментальные образцы дальностью 750–1000 километров», — заявил политик.

По словам Подоляка, Украина намерена наращивать производство оружия с помощью иностранных инвестиций. Помимо разработки дальнобойных ракет и беспилотников, особое внимание уделяется производству снарядов для танков и артиллерии, пояснил он.

При этом советник главы офиса украинского лидера пожаловался на затянувшиеся поставки оружия от государств Запада. Таким образом он объяснил слова начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что ВСУ «выбились из графика» контрнаступления.

За два дня до начала специальной военной операции (СВО) Президент РФ Владимир Путин замечал, что авиация НАТО достанет до Казани, если ее разместят на Украине. В этом контексте он упоминал и американские крылатые ракеты «Томагавк», дальность полета которых составляет до 1600 километров.