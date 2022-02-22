Путин: Авиация НАТО достанет до Казани, если ее разместят на Украине

Авиация НАТО при размещении на Украине сможет наносить удары по территории России вплоть до Казани в случае начала конфликта. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам, посвященном признанию Донецкой и Луганской народных республик.

«Многие украинские аэродромы расположены недалеко от наших границ. Размещенная здесь тактическая авиация НАТО, включая носители высокоточного оружия, сможет поражать нашу территорию на глубину до рубежа Волгоград — Казань — Самара — Астрахань», — заявил российский лидер.

Кроме того, по мнению Путина, развертывание на Украине радиолокационных средств разведки позволит Североатлантическому альянсу «плотно контролировать воздушное пространство России вплоть до Урала».

Накануне Президент РФ подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.