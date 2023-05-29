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Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в приграничных регионах России
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил в своем Twitter’е после завершения вооруженного противостояния организовать демилитаризованную зону в приграничных регионах России шириной 100–120 километров.
По мнению украинского политика, это необходимо «для обеспечения реальной безопасности жителей <…> и защиты их от обстрелов».
«По всей вероятности, с обязательным международным <…> контингентом на первом этапе», — уточнил Подоляк свое видение теоретической демилитаризованной зоны.
Upd. (23.06): После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, приграничные регионы России, в первую очередь Белгородская, Брянская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам (атаки беспилотников случаются и в других регионах).
Особенно часто в последнее время обстреливают Белгородскую область (так, в селе Графовке Шебекинского городского округа сегодня погиб местный житель). Губернатор региона Вячеслав Гладков предложил решить эту проблему присоединением Харькова и Харьковской области к РФ.
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