Подоляк предложил создать демилитаризованную зону в приграничных регионах России

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк предложил в своем Twitter’е после завершения вооруженного противостояния организовать демилитаризованную зону в приграничных регионах России шириной 100–120 километров.

По мнению украинского политика, это необходимо «для обеспечения реальной безопасности жителей <…> и защиты их от обстрелов».

«По всей вероятности, с обязательным международным <…> контингентом на первом этапе», — уточнил Подоляк свое видение теоретической демилитаризованной зоны.

Upd. (23.06): После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, приграничные регионы России, в первую очередь Белгородская, Брянская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам (атаки беспилотников случаются и в других регионах).

Особенно часто в последнее время обстреливают Белгородскую область (так, в селе Графовке Шебекинского городского округа сегодня погиб местный житель). Губернатор региона Вячеслав Гладков предложил решить эту проблему присоединением Харькова и Харьковской области к РФ.

Демилитаризованная зона — территория, где ликвидированы военные объекты и запрещено размещение вооруженных сил. Такие зоны, в частности, разделяют КНДР и Южную Корею, греческую и турецкую части Кипра (так называемая «Зеленая линия»), Ирак и Кувейт, Судан и Южный Судан.