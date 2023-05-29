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Политика 29 мая 2023 10:35

Гладков: Проблему с обстрелами можно решить присоединением Харьковской области к России

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Чтобы решить проблему с обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ, нужно присоединить к России Харьков и Харьковскую область. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Харьков присоединить к Белгородской области», — цитирует его РБК.

На уточняющий вопрос о том, верит ли он в эту возможность, глава региона ответил, что это лучший способ решить данную проблему.

После начала специальной военной операции граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Так, в ночь на 29 мая регион был атакован ВСУ при помощи дронов.

#спецоперация на Украине #Белгородская область #политика
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