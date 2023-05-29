Гладков: Проблему с обстрелами можно решить присоединением Харьковской области к России

Чтобы решить проблему с обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ, нужно присоединить к России Харьков и Харьковскую область. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Харьков присоединить к Белгородской области», — цитирует его РБК.

На уточняющий вопрос о том, верит ли он в эту возможность, глава региона ответил, что это лучший способ решить данную проблему.

После начала специальной военной операции граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Так, в ночь на 29 мая регион был атакован ВСУ при помощи дронов.