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Гладков: Проблему с обстрелами можно решить присоединением Харьковской области к России
Чтобы решить проблему с обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ, нужно присоединить к России Харьков и Харьковскую область. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Харьков присоединить к Белгородской области», — цитирует его РБК.
На уточняющий вопрос о том, верит ли он в эту возможность, глава региона ответил, что это лучший способ решить данную проблему.
После начала специальной военной операции граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, регулярно подвергаются обстрелам с территории Украины. Так, в ночь на 29 мая регион был атакован ВСУ при помощи дронов.
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