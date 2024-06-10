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Поднятый со дня озера ил в Прибрежном используют в качестве удобрения
В Набережных Челнах продолжается благоустройство парка «Прибрежный». Какие именно работы проводятся на данный момент, на пресс-конференции рассказал первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.
Так, в парке завершена очистка дна озера Лесное.
«Поднятый ил в огромных геотубах освобождается от лишней влаги, и затем из него получается полезное удобрение под названием сапропель. Самое интересное, что сапропель является дорогостоящим удобрением. У нас есть МУП „Парк культуры и отдыха“, которое содержит парки и тепличные комплексы, где выращиваются цветы и рассада. Сапропель будет использоваться для городских нужд», — отметил спикер.
По словам Зуева, сейчас вместе с казанскими архитекторами в парке идет обустройство дорожек, а в ближайшее время планируется приступить к обустройству пирсов на озере.
Проект воплощается в жизнь по программе «Развитие общественных пространств РТ» и в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
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