Подключение нового здания театра Камала к водоснабжению обойдется в 81 млн рублей

Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к новому зданию театра им. Г. Камала на ул. Хади Такташа оценивается примерно в 80,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Заказчиком выступает МУП «Водоканал». В документах к тендеру говорится, что сети водоснабжения и водоотведения должны быть проложены до 1 июня этого года.

Ранее на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» показали новые рендеры, как будет выглядеть новое здание театра Камала. Новое здание театра им. Камала на берегу Кабана планируют построить в 2025 году.