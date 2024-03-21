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Подключение нового здания театра Камала к водоснабжению обойдется в 81 млн рублей
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к новому зданию театра им. Г. Камала на ул. Хади Такташа оценивается примерно в 80,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Закупка осуществляется у единственного поставщика. Заказчиком выступает МУП «Водоканал». В документах к тендеру говорится, что сети водоснабжения и водоотведения должны быть проложены до 1 июня этого года.
Ранее на архитектурно-строительном форуме «Казаныш» показали новые рендеры, как будет выглядеть новое здание театра Камала. Новое здание театра им. Камала на берегу Кабана планируют построить в 2025 году.
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