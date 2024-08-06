«Подгузники им так и не привезли»: главу общества инвалидов РТ признали виновным в аферах

Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему депутату Госсовета РТ и главе общества инвалидов РТ Рифату Ганибаеву

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Глава общества инвалидов РТ выслушал приговор в инвалидной коляске»

Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему депутату Госсовета РТ и главе общества инвалидов РТ Рифату Ганибаеву. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Если на старте процесса два года назад он передвигался по зданию суда самостоятельно, то сегодня его привезли в инвалидной коляске.

«Признать виновным и назначить наказание на срок в 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года. Сохранить арест, наложенный на имущество Ганибаева», – сказал судья.

Адвокат Ганибаева заявил журналистам, что они планируют обжаловать решение суда, вину его подзащитный не признал.

Напомним, дело бывшего депутата и главы общества инвалидов РТ суд начал рассматривать в марте 2022 года, свои полномочия депутата, к слову, он сложил в 2019 году. Ганибаев и сам является инвалидом первой группы, приговор сегодня он выслушал сидя. Поддержать его пришли участники общества инвалидов.

Ганибаев и сам является инвалидом первой группы, приговор сегодня он выслушал сидя Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, осенью 2018 года Ганибаев провернул аферы с поставкой подгузников и впитывающих пеленок инвалидам.

Будучи главой фабрики «Картонажно-полиграфические изделия», он заключил с Фондом социального страхования (ФСС) несколько госконтрактов на 88 млн рублей. По версии следствия, Ганибаев, используя служебное положение, решил изготовить подложные акты сдачи-приемки средств гигиены – он предложил некоторым инвалидам поставить подпись о получении подгузников и одноразового белья, однако сам товар должен был прийти позже. Эти же подложные акты были предоставлены в ФСС.

В действительности инвалиды так и не получили обещанные подгузники и одноразовые пеленки. По мнению следствия, таким образом Ганибаев обманул около 300 человек, причинив Фонду социального страхования ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей.

Вскрыть аферу сотрудникам Фонда социального страхования удалось в 2019 году, когда им стали поступать жалобы от инвалидов.

«У нас работает целая экспертная группа, которая выборочно обзванивает инвалидов и уточняет, есть ли какие-либо замечания или жалобы. На тот момент никаких нареканий не было. Однако уже на следующий год в феврале нам стали поступать от инвалидов жалобы, мол, подгузники и пеленки они так и не получили», – рассказывала ранее в суде представитель фонда.

После этого экспертная группа провела более детальную проверку, информация была передана в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. В считаные месяцы оперативники вышли на Ганибаева и задержали его. Тогда Приволжский районный суд Казани отправил главу общества инвалидов в СИЗО, но из-за проблем со здоровьем через три месяца меру пресечения изменили на более мягкую.

По версии следствия, осенью 2018 года Ганибаев провернул аферы с поставкой подгузников и впитывающих пеленок инвалидам Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Многим из нас он заменил отца»

О своем начальнике Ганибаеве «Татар-информу» рассказала специалист по социализации и реализации в обществе инвалидов Елена Полевова-Коваленко. С мужчиной она познакомилась в 2022 году, с 2024 года работает под его руководством.

«Это кристально честный человек, постоянно контролирует работу. Он вникает во всю нашу деятельность, ко всем инвалидам относится с душой. Я знаю, что подгузники, из-за которых и началось это дело, доставлялись каждому инвалиду по адресу, передавались прямо в руки. Все в шоке, все переживают, не уйдет ли от нас Рифат Ганибаев», – сказала она.

Другой мужчина, инвалид по зрению, пожелавший остаться анонимным, рассказал «Татар-информу», что для многих Рифат Ганибаев стал как отец.

«Я часто приходил к нему с просьбами, без копейки в кармане, чтобы он помог моим товарищам или мне, и он никогда не отказывал. Всегда помогал решить малейшую проблему. Я с приговором категорически не согласен, мне кажется, что его оклеветали злые языки», – сказал мужчина.