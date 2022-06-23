Подготовлено расписание автобуса нового маршрута от станции Свияжск до острова-града

В Татарстане с 1 июля запустят регулярные автобусные маршруты от железнодорожной станции Свияжск до самого острова-града. Расписание автобуса будет состыковано с прибытием и отправлением электропоездов.

«Проект призван обеспечить граждан, проживающих в Свияжском и Нижневязовском поселениях, жителей поселков Мизиново и Протопоповка Зеленодольского района регулярными пассажирскими автобусными перевозками, создание условий для комфортной пересадки на смежные виды транспорта, увеличение пассажирооборота в три раза», – рассказали в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».

В ведомстве уточнили, что уже подготовлен проект расписания автобуса на маршруте Нижние Вязовые – остров-град Свияжск – Нижние Вязовые.

Так, электропоезд прибудет на станцию Свияжск в 9.19, 11.44, 12.49, 13.53, 15.43 и 17.55. Автобус из Нижних Вязовых отправится в 9.25, 11.50, 12.55, 14.00, 15.50 и 18.00. На остров-град его прибытие запланировано на 9.45, 12.10, 13.15, 14.20, 16.10 и 18.20.

Обратно с острова автобус будет выезжать в 10.20, 12.15, 13.20, 14.30, 16.15 и 18.30. На железнодорожную станцию Свияжск он прибудет в 10.40, 12.25, 13.40, 14.50, 16.35 и 18.50.

Пригородный поезд со станции Свияжск отправится в 10.50, 12.31, 13.45, 16.43 и 19.32.