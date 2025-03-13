Подготовка к дорожно-строительному сезону началась в Татарстане

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В Татарстане началась подготовка к предстоящему дорожно-строительному сезону – работы будут вестись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году по нацпроекту предполагается отремонтировать более 200 километров региональных дорог и привести в нормативное состояние 17 искусственных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На данный момент подрядные организации активно занимаются заготовкой инертных материалов, необходимых для строительства и ремонта дорог. Речь идет не только о сборе и подготовке песка, гравия и щебня, но и о тщательном контроле качества этих материалов, чтобы гарантировать их соответствие установленным стандартам.

Осуществляется также расконсервация асфальтобетонных заводов, что подразумевает подготовку оборудования к полноценной работе после зимнего периода. Специалисты занимаются техническим обслуживанием машин и механизмов, проверяют их работоспособность и производительность, а также обновляют необходимые запасы сырья.

Кроме того, производится контрактация строительно-монтажных работ. Заключаются договоры с подрядчиками, которые будут осуществлять ремонт и строительство дорог. Министерство будет координировать деятельность всех участников процесса.

ГКУ «Главтатдортранс» проводит весенний осмотр опорной сети автомобильных дорог регионального значения. Специалисты оценивают состояние дорожного покрытия, выявляют повреждения и дефекты, которые требуют срочного ремонта. Осмотр предполагает не только визуальную проверку, но и использование специализированного оборудования. На основании полученных данных будет составлен план мероприятий по ремонту и обслуживанию дорожной инфраструктуры. Это должно обеспечить безопасность и комфорт передвижения для всех участников дорожного движения, заметили в Миндортрансе РТ.

Цель национального проекта «Инфраструктура для жизни» – комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный нацпроект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина с 2025 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на дорожные работы в этом году направят более 39 млрд рублей.