100 дней до саммита БРИКС: как Казань готовится к встрече мировых лидеров

До главного события года не только для Казани, России, но и всего мира – саммита БРИКС – осталось 100 дней

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Исторический саммит в Казани

Саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22−24 октября, ожидается историческим по своему значению. В первую очередь об этом говорит сам масштаб этого геополитического объединения – доля государств БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте, рассчитанном по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), выросла до 36,8%, превысив удельный вес «Большой семерки» – 29%. Этот отрыв будет только увеличиваться как за счет роста экономик, так и за счет приема новых членов этой организации – желающих вступить в этот престижный клуб много.

В пору объединение уже называть не БРИКС, а «БРИКС плюс все желающие в него вступить». Сам союз объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопию и ОАЭ. Еще 29 стран так или иначе выразили желание в эту организацию вступить, в том числе Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Палестина (может присоединиться как государство-наблюдатель или партнер по диалогу), Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

Ближайшие кандидаты в члены БРИКС, которых могут принять в ряды объединения на саммите в Казани, – Индонезия и Нигерия. Нигерия – важнейшая страна Западной Африки, Индонезия – огромная суверенная страна исламской Юго-Восточной Азии. Возможно еще принятие в состав БРИКС на саммите в Казани Венесуэлы и Йемена. Есть информация, что готовятся Пакистан и Вьетнам. Как видите, строительство многополярного мира идет полным ходом. И это расширение союза будет зафиксировано на саммите в Казани, где Российская Федерация будет председательствовать (в последний раз наша страна председательствовала в БРИКС в 2020 году).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24» так прокомментировала большое количество желающих стать членами БРИКС:

«Значит, не боятся. Уже надоело бояться. Они понимают, что в этом объединении им будет комфортно и им будет выгодно. Такие объединения, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и ряд других региональных таких объединений и в Латинской Америке, и в Африке, – это и есть уже вот эти столпы, вот эти структуры растущего и набирающего темпы многополярного мира».

В саммите в Казани изъявили желание принять участие на высшем дипломатическом уровне уже свыше 30 стран. Ожидается участие Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Премьер-министра Индии Нарендры Моди, Президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, Президента Ирана Масуда Пезешкиана, Президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и других.

Рустам Минниханов: «Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. Нам предстоит большая работа» Фото: rais.tatarstan.ru

Обогатить наследие Универсиады

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Госсовету РТ подчеркнул, что для Татарстана проведение мероприятий такого высокого уровня большая честь и ответственность.

«Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. Нам предстоит большая работа, в том числе по обеспечению безопасности и подготовке сферы гостеприимства. Республиканскому оргкомитету совместно с федеральными коллегами необходимо обеспечить ее координацию», – поручил Раис РТ.

Чтобы провести саммит в БРИКС на самом высоком уровне, Казань заблаговременно начали благоустраивать с размахом, сопоставимым с работами в канун Универсиады-2013, которая преобразила столицу Татарстана в город (по выражению Владимира Путина) «европейского уровня».

Именно проведение Универсиады, чемпионата мира по футболу 2018 года, других разнообразных спортивных и культурных международных мероприятий позволило Казани сформировать качественную городскую инфраструктуру и развить индустрию гостеприимства на очень высоком уровне. Во многом именно эти факторы предопределили выбор Казани хозяйкой саммита БРИКС. Благоустройство к БРИКС масштабных инвестиций не требует, ведь Казань в целом готова. Но все же такое мероприятие для столицы Татарстана впервые, что ко многому обязывает.

Казань превратилась в большую стройку, на улицах много спецтехники и рабочих Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-инфоорм»

Казань снова похорошеет

В рамках подготовки к саммиту БРИКС уже выделено и осваивается 6,5 млрд рублей. И это еще не предел по сумме финансирования, ведь планов у города существенно больше, в том числе благоустройство шести общественных пространств, реконструкция улицы Баумана и многое другое.

Казань превратилась в большую стройку, на улицах много спецтехники и рабочих. На наших глазах обновляются скверы, парки, ремонтируются дороги. Специалистам помогают волонтеры. Они высаживают цветы, стригут деревья, шкурят и красят скамейки.

Всего по маршрутам следования гостей саммита БРИКС (26 протокольных маршрутов) отремонтируют и обустроят 18 участков дорог. А также мост «Миллениум» и его разворотную петлю на втором уровне. На дороги направят 4,4 млрд рублей. В список дорожных участков, получивших финансирование на скорый ремонт, включили улицы Островского, Батурина, Яруллина, Вишневского, Назарбаева, Чистопольскую, Амирхана, Пушкина, Театральную, проспект Ямашева и другие.

Уже выполнен ремонт на одном из символов Казани – на мосте «Миллениум» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, 1,1 млрд рублей выделили на первоочередные работы – замену инженерных сетей под дорогами и подъемных платформ в шести надземных пешеходных переходах. Замена сетей водоснабжения и водоотведения началась зимой, сетей теплоснабжения – после окончания отопительного периода.

К саммиту БРИКС в Казани также установят новую въездную стелу со стороны аэропорта. Она будет вдвое выше прежней – 4 метра в высоту. Новая стела будет представлять собой объемные буквы из нержавеющей стали шириной в 30 метров. Выполнена она будет в зеленом и белом цветах, а на лицевую часть композиции установят подсветку.

На ремонт и реставрацию фасадов 39 многоквартирных домов в Казани перед саммитом БРИКС выделили 398,7 млн рублей. В Вахитовском и Приволжском районах отремонтируют 31 дом, еще 4 – в Московском и Ново-Савиновском районах. Также будет проведен капитальный ремонт 14 участков инженерных сетей на 602 млн рублей. По двум объектам культурного наследия — Пушкина, 58 и Театральная, 5 — заказаны реставрационные задания. Еще четыре дома по маршрутам БРИКС будут отремонтированы по программе капремонта 2024 года. Реставрация пройдет на фасадах домов на улицах Назарбаева, Кремлевской, Петербургской, Большой Красной, Карла Маркса и других.

Кроме того, планируется ремонт лестниц и подземных переходов, замена остановок, ограждений. К примеру, подземные переходы обновят на улицах Батурина, Ташаяк, Саид-Галеева и Ершова.

В городе должны посадить 1 тыс. новых деревьев и кустов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не обойдется и без масштабного озеленения — в городе должны посадить 1 тыс. новых деревьев и кустов, около 5 тыс. многолетних и более 18,5 тыс. однолетних цветов.

Уже выполнен ремонт на одном из символов Казани, на мосте «Миллениум». Там уже все готово: заменено асфальтобетонное покрытие, трехслойная гидроизоляция, были покрашены пилоны, установлено новое барьерное ограждение, сделана новая архитектурно-художественная подсветка

Будут благоустроены бульвар вдоль торгового центра ЦУМ, отель Mirage, площадь Тысячелетия у стен Кремля, парк Тысячелетия на Островского, сквер на улице Котельникова, возле «Корстона», и пешеходная улица Баумана. Необходимо заменить 12 общественных туалетов, провести ремонт ливневой канализации на Петербургской и 21 подпорной стены.

Для гостей и участников саммита БРИКС в Казани планируют задействовать 51 объект размещения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как разместят гостей

Еще одна глобальная задача — это размещение гостей, которых ожидается очень много. Для гостей и участников саммита БРИКС в Казани планируют задействовать 51 объект размещения – это отели, санатории и гостевые дома. Это 6,5 тыс. номеров. При этом учитываются международные высокие требования по статусу проводимого мероприятия, которые ограничивают количество отелей, подходящие под данную категорию. Сейчас в номерном фонде для гостей БРИКС проводятся подготовительные работы и перепланировки номеров под протокольные стандарты. Так, например, необходимо подготовить еще 19 президентских номеров и 55 люксов.

Гостей и участников саммита БРИКС разместят в 46 отелях, Деревне Универсиады, санатории «Балкыш», гостевом доме ХК «Ак Барс», МЦ «Волга» и многоквартирном доме в микрорайоне М14.

Своеобразной генеральной репетицией саммита БРИКС можно представить прошедшие с 12 по 23 июня в Казани Игры стран БРИКС Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральная репетиция прошла успешно

Своеобразной генеральной репетицией саммита БРИКС можно представить прошедшие с 12 по 23 июня в Казани спортивные соревнования стран БРИКС.

Эта генеральная репетиция показала, что Казань готова принимать даже Олимпийские игры. Организация V спортивных игр стран БРИКС в Казани оказалась на столь высоком уровне, что затмила все предыдущие спортивных игр стран БРИКС. Соревнования в Казани оказались очень эффективными в медийном поле.

«Аудитория Игр БРИКС на телевидении составила более 25 млн человек, в соцсетях – сотни миллионов», – заявил на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства глава Минспорта Михаил Дегтярев.

За 10 дней соревнований стадионы Казани собрали более 155 тыс. болельщиков. В Играх БРИКС приняли участие 5460 человек, 2852 из них — спортсмены, 1415 — официальные лица, а 1193 человека — судьи, арбитры и другие специалисты.

Мероприятие помогли организовать 1920 волонтеров, 7534 подрядчика и 952 члена оргкомитета. Мероприятие посетил 981 почетный гость, а события соревнований освещали 705 представителей СМИ из 205 организаций.

Казань подтвердила, что готова справиться с самыми серьезными вызовами по организации самых серьезных международных мероприятий. Так что за проведение саммита БРИКС в Казани можно быть спокойным: в Татарстане умеют, могут, практикуют.