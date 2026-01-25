Подъезд к Раифе вновь парализовала огромная пробка

В районе Раифы вновь образовалась многокилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность пробки составляет 3,5 километра.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что в районе Раифского Богородского монастыря появятся дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.

По информации ГАИ Татарстана, в дни крупных религиозных мероприятий поток автомобилей к монастырю значительно увеличивается. Многие водители оставляют машины вдоль дороги, что приводит к заторам.

Для повышения безопасности и улучшения проезда на подъездной дороге установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».