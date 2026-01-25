news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 25 января 2026 14:20

Подъезд к Раифе вновь парализовала огромная пробка

Читайте нас в
Телеграм

В районе Раифы вновь образовалась многокилометровая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», протяженность пробки составляет 3,5 километра.

Фото: «Яндекс.Карты»

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что в районе Раифского Богородского монастыря появятся дополнительные дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.

По информации ГАИ Татарстана, в дни крупных религиозных мероприятий поток автомобилей к монастырю значительно увеличивается. Многие водители оставляют машины вдоль дороги, что приводит к заторам.

Для повышения безопасности и улучшения проезда на подъездной дороге установят знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

#пробки #Раифа #раифский монастырь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

Вековой юбилей отметил участник Великой Отечественной войны из Тукаевского района

24 января 2026
Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

Специалисты объяснили, как продлить жизнь гаджетов

24 января 2026