Поделки от детей с ОВЗ будут отправлены бойцам на фронт

В Казанской школе-интернате №1 сегодня состоялся запуск профориентационного проекта «Я выбираю сам!», в рамках которого изготовленные детьми поделки будут отправлены бойцам на фронт.

«Наши ученики делают поделки, которые в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Ценим жизнь» отправляются в зону специальной военной операции для того, чтобы поддержать наших воинов», – отметил директор детского развивающего центра «Крылья» Дмитрий Каменский.

Организаторы отметили, что бойцам на фронт отправят изделие-сувенир «Чебурашка», которое стало символом участников СВО, и декоративные салфетки в стиле лоскутного шитья.

«Поскольку я являюсь женой участника специальной военной операции, я хочу сказать, что все эти поделки, которые делают дети, все, что вы передаете на фронт, они очень помогают ребятам. Они поддерживают их боевой дух, это очень важно. Это греет душу и действительно очень помогает», – поделилась эмоциями директор благотворительной организации «За победу! Казань» Евгения Коцарь.

Переданные на фронт работы служат символами поддержки и признательности за мужество и самоотверженность бойцов, а также важным элементом гражданско-патриотического воспитания школьников.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.