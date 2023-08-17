В зоне СВО ликвидирован наставник диверсантов ВСУ полковник Владимир Камуз

О ликивдации в зоне проведения специальной военной операции (СВО) высокопоставленного офицера украинской разведки, 44-летнего полковника Владимира Камуза, сообщил в своем телеграм-канале военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

«Ликвидирован полковник ГУР Украины Владимир Камуз. Участие в боевых действиях на Донбассе он принимал с 2014 года, также занимался подготовкой диверсионных групп на Яворовском полигоне Львовской области. В 2018 году был переведен на службу в ГУР Украины», – написал журналист.

Информацию о гибели Камуза подтверждают и некоторые украинские источники. В них сообщается, что военный уроженец села Драбов Черкасской области, но большинство жизни провел в Яворове. Военную службу начал в 2002 году в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.