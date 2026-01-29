news_header_top
Экономика 29 января 2026 18:45

Поддержку фермерских хозяйств в Татарстане увеличили на 163 млн рублей

В Татарстане в этом году предусмотрено 690 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств. На поддержку фермерских хозяйств направят 488 млн рублей, что на 163 млн рублей больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Прошу определиться с бизнес-проектами развития и начать подготовку заявок», – сказал он собравшимся на XXVI съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ.

В прошлом году на поддержку малых форм хозяйствования в республике было выделено 1,5 млрд руб. Поддержка оказана по шести направлениям с федеральным софинансированием и по девяти – с республиканским.

