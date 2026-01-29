«Жизнь фермерских хозяйств не из легких»: почему в Татарстане снижается число КФХ

Рост выручки сельхозкооперативов, сокращение числа фермерских хозяйств и поддержку малых форм хозяйствования обсудили на XXVI съезде Ассоциации фермеров Татарстана. Фермерам предложили определиться с бизнес-проектами, а сельхозкооперативам – работать с промплощадками. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана по итогам прошлого года прогнозируется на уровне 22,5 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Выносятся такие решения, которые не входят ни в какие рамки благополучия жизни сельхозтоваропроизводителей»

Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана по итогам прошлого года прогнозируется на уровне 22,5 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2024 году, рассказал президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельхозпотребкооперативов РТ Камияр Байтемиров на XXVI съезде организации.

«Это говорит о довольно большом росте валовой продукции, которую кооперативы получили от ЛПХ и фермерских хозяйств, переработали и реализовали», – заявил он.

Всего в Татарстане 215 действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В том числе в прошлом году было создано 25 кооперативов. В республике работают более 400 тыс. личных подсобных хозяйств. У них имеется 106 тыс. га земли, свыше 208,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 81 тыс. коров, уточнил Байтемиров.

«У нас по отчетам числится более 4 тыс. фермерских хозяйств, но их количество сокращается, поскольку некоторые переходят в ранг ЛПХ. Всего в сельскохозяйственных потребительских кооперативах состоят пайщиками свыше 20 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств», – добавил он.

Камияр Байтемиров: «Из-за сокращения количества фермерских хозяйств производство молока в этой категории снизилось до 683 тыс. тонн в прошлом году» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Байтемирова, из-за сокращения количества фермерских хозяйств производство молока в этой категории снизилось до 683 тыс. тонн в прошлом году (меньше по сравнению с предыдущим годом на 3,8%).

«Жизнь фермерских хозяйств не из легких, требует много труда. Но в этот труд входит и много отчетов – более девяти. Госдума рассматривает вопрос ценообразования на молоко, до этого – по плодородию земель. И выносятся такие решения, которые, по нашему мнению, не входят ни в какие рамки благополучия жизни сельхозтоваропроизводителей. Например, если земля теряет плодородие, то она изымается. Никто не думает, как фермеру быть дальше, если он свою жизнь связал с землей? Такой закон может сыграть отрицательную роль. Хорошо, что вносятся соответствующие дополнения, чтобы хозяйства были освобождены от того, что предлагают», – подчеркнул Байтемиров.

Потери по крупному рогатому скоту у фермеров составляют более 6 тыс. голов, половина из них – коровы Фото: © «Татар-информ»

«Продолжается тенденция снижения производства продукции животноводства из-за сокращения поголовья скота»

Малые формы хозяйствования в прошлом году произвели сельхозпродукции на 160 млрд рублей. Это на 6% больше, чем в 2024 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Однако он заметил, что рост наблюдается только в личных подсобных хозяйствах за счет объемов растениеводства, а у фермеров – снижение на 2,4%.

«В то же время продолжается тенденция снижения производства продукции животноводства из-за сокращения поголовья скота как в фермерских, так и в личных хозяйствах. Потери по крупному рогатому скоту у фермеров составляют более 6 тыс. голов, половина из них – коровы», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Он добавил, что за пять лет количество крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Татарстане сократилась более чем на 1,2 тыс. Сейчас их насчитывается свыше 2,6 тыс.

По словам Зяббарова, многие связывают снижение числа фермеров с возросшими ветеринарными требованиями. «Но это обязательное условие для всех животноводческих предприятий. Надо выстраивать работу, поскольку ветеринарное благополучие напряженное – в соседних регионах выявлены инфекции. Поэтому все должны работать в закрытом режиме», – заявил он.

Марат Зяббаров: «Надо выстраивать работу, поскольку ветеринарное благополучие напряженное – в соседних регионах выявлены инфекции. Поэтому все должны работать в закрытом режиме» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Доля валовой продукции фермеров за последние три года серьезно снизилась»

Основная причина снижения показателей связана с низкой эффективностью работы фермеров, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия.

По его словам, доля крестьянско-фермерских хозяйств в производстве сельхозпродукции составляет 9,3% при 10,4% бюджетной поддержки. «При этом доля валовой продукции фермеров за последние три года серьезно снизилась», – отметил Зяббаров.

Вклад сельхозорганизаций в производство сельхозпродукции, наоборот, увеличился с 56% до 60%, продолжил он.

«Это связано с серьезными инвестициями, которые дают свою отдачу. За три года ими вложено в производство около 100 млрд рублей капвложений, в том числе на обновление техники – 31 млрд рублей. Соответственно, они получают больше поддержки в виде субсидий. Фермерами за этот же период куплено техники на сумму около 4 млрд рублей», – пояснил глава Минсельхозпрода.

Зяббаров добавил, что по личным подсобным хозяйствам доля валовой продукции – 30,8% при их поддержке в 4,8%.

«Это вид непредпринимательской деятельности, который на федеральном уровне не финансируется. Поддержка личных хозяйств в масштабах всей страны беспрецедентная, но вся она из республиканского бюджета», – сказал он.

В этом году предусмотрено 690 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств. А на поддержку фермерских хозяйств запланировано 488 млн рублей, что на 163 млн больше, чем в прошлом году.

«Прошу определиться с бизнес-проектами развития и начать подготовку заявок», – обратился к собравшимся Зяббаров.

Вклад сельхозорганизаций в производство сельхозпродукции увеличился с 56 до 60% Фото: © «Татар-информ»

«Инфраструктура, которая закладывается на инвестпроекты, как правило, есть на промплощадках»

Глава Минсельхозпрода рекомендовал сельскохозяйственным потребительским кооперативам, которые планируют запустить крупные инвестпроекты, изучить работу промплощадок в своих районах.

«Инфраструктура, которая закладывается на эти проекты, а это 30% денег, как правило, есть на промплощадках. Там есть газ, электричество, очистные сооружения, склады хранения. Некоторые промплощадки и сами могут построить вам какие-то объекты, ангары, чтобы вы взяли в аренду с дальнейшим выкупом. А деньги сможете потратить только на оборудование», – сказал он фермерам.

Всего в республике создано 105 промышленных парков. Они предоставляют резидентам преференции, инженерную и транспортную инфраструктуру.

В прошлом году на субсидирование приобретенной техники было направлено 2,2 млрд рублей, еще 200 млн рублей – на приобретение оборудования для кормовых центров Фото: © «Татар-информ»

«В этом году полностью закрываем долги по субсидиям за приобретенную технику в 2023–2025 годах»

Для производителей и переработчиков молока в этом году предусмотрена господдержка на сумму 867,4 млн рублей, рассказал Зяббаров.

В частности, более 500 млн рублей планируется направить на субсидии производителям молока, около 180 млн рублей – заводам-переработчикам, 185 млн рублей – кооперативам, которые закупают сырье у населения.

Однако по новым правилам в число получателей субсидий на реализованное молоко не попадут крупные и средние хозяйства, которые имеют доход более 800 млн рублей.

По словам Зяббарова, финансовая поддержка направлена на поддержку отрасли и для сдерживания цен на молоко. Сейчас средняя закупочная цена на молоко в ЛПХ держится на уровне 32 рублей 24 копеек за килограмм.

«Ситуация на рынке молока пока замороженная. Как она дальше сложится, понимания нет», – отметил министр.

Он также сообщил, что в прошлом году на субсидирование приобретенной техники было направлено 2,2 млрд рублей, еще 200 млн рублей – на приобретение оборудования для кормовых центров.

«В этом году полностью закрываем долги по субсидиям за приобретенную технику в 2023–2025 годах. Уже решен вопрос о направлении более 4 млрд рублей на субсидирование техники, купленной в эти годы», – подчеркнул министр.

Талгат Муллануров из Агрызского района попросил разработать комплексную программу по поддержке развития овцеводства в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Начинающему овцеводу очень трудно запускать свое дело без поддержки»

На съезде фермеры смогли поделиться опытом работы по ведению хозяйств, а также внести свои предложения. Так, фермер Талгат Муллануров из Агрызского района попросил разработать комплексную программу по поддержке развития овцеводства в Татарстане для КФХ и личных подсобных хозяйств.

«Начинающему овцеводу очень трудно запускать свое дело без поддержки. Нужна комплексная программа. Наши овцеводы готовы к сотрудничеству и разработке этой программы. Мы полностью поддерживаем любые начинания на благо развития отрасли», – сказал он.

В ответ на это Байтемиров предложил развивать кооперативы по переработке овечьей шерсти. «Вместе можно поработать, составить бизнес-проекты. Да, согласен, программу нужно разработать», – заявил он.

По словам Зяббарова, в республике давно обсуждается возможность переработки шерсти. «Но не можем объединить группу лиц, которые будут задействованы. Давайте соберемся, решим, кто готов к этой кооперации. Потому что переработка шерсти – затратное направление. Нужно детально изучить и создать проект. А меры поддержки для овцеводов есть», – подчеркнул он.