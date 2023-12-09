«Поддержка страны — самое главное»: в Нацмузее РТ прошла акция «Напиши письмо бойцу»

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан прошла акция «Напиши письмо бойцу», приуроченная ко Дню героев Отечества. Провело мероприятие Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Дети могли сделать открытки с рисунками и пожеланиями солдатам, участвующим в специальной военной операции — так, как это когда-то делали их сверстники для солдат Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы будем проводить мастер-класс для детишек и станем рисовать открытки для наших военных, которые находятся в зоне СВО. Я думаю, им будет приятно, в наше время поддержка страны — это, наверное, самое главное, что есть в принципе. Мы часто дарим подарки для детей мобилизованных, часто встречаемся с матерями и женами мобилизованных и оказываем какую-то поддержку или помощь. За год людей было очень много, настолько, что даже сосчитать я не смогу», — заявила активистка «Молодой гвардии Единой России» Ляйсан Зиннурова.

Заведующая отделом музейно-образовательных программ НМ РТ Зарина Сафина в свою очередь заверила, что все написанные детьми пожелания будут отправлены участникам спецоперации и непременно дойдут до них.

«Дорогой солдат, поздравляю тебя с Новым годом! Желаю здоровья, победы и хорошего настроения. Я верю в ВАС!» — написал в своем письме один из детей.

Волонтеры помогали детям рисовать открытки, подписывать, подсказывали, как правильно сложить треугольник, в виде которого раньше отправлялись письма.

Ранее, обращаясь по случаю Дня героев Отечества, Президент РФ Владимир Путин заявил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.