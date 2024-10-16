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«Поддержка семей»: Зиля Валеева рассказала, как противостоять идеологии чайлдфри
Меры поддержки семьи более эффективны в борьбе с идеологией чайлдфри, чем методы запрета. Такое мнение «Татар-информу» высказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информполитике поддержал проект закона о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри.
«Поддержка материнства, детства, отцовства, многодетных семей – это важные темы, и эти вопросы решаются разными ведомствами и институтами власти и гражданского сообщества. В том числе меры поддержки семей, которые были приняты на уровне Президента нашей страны. Мне кажется, вот такие шаги, которые действительно подразумевают реальную помощь, они все-таки более позитивно сказываются на общей ситуации», – сказала Валеева.
По ее словам, «лучше идти с помощью методов не столько запрета, сколько утверждения позитивной программы».
«Если есть реальная помощь, если вопросы многодетных семей решаются в первоочередном порядке, если появляются льготы для семей с детьми, всегда именно эти решения сказываются на том, что в семье появляется и второй ребенок, и третий. Не нужно пугать запретительными мерами, а действовать позитивно и защищать семью», – считает глава ОП РТ.
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