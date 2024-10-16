«Поддержка семей»: Зиля Валеева рассказала, как противостоять идеологии чайлдфри

Зиля Валеева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Меры поддержки семьи более эффективны в борьбе с идеологией чайлдфри, чем методы запрета. Такое мнение «Татар-информу» высказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по информполитике поддержал проект закона о штрафах за пропаганду идеологии чайлдфри.

«Поддержка материнства, детства, отцовства, многодетных семей – это важные темы, и эти вопросы решаются разными ведомствами и институтами власти и гражданского сообщества. В том числе меры поддержки семей, которые были приняты на уровне Президента нашей страны. Мне кажется, вот такие шаги, которые действительно подразумевают реальную помощь, они все-таки более позитивно сказываются на общей ситуации», – сказала Валеева.

По ее словам, «лучше идти с помощью методов не столько запрета, сколько утверждения позитивной программы».

«Если есть реальная помощь, если вопросы многодетных семей решаются в первоочередном порядке, если появляются льготы для семей с детьми, всегда именно эти решения сказываются на том, что в семье появляется и второй ребенок, и третий. Не нужно пугать запретительными мерами, а действовать позитивно и защищать семью», – считает глава ОП РТ.