Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал проект закона, предусматривающий административное наказание за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, за нарушение запрета предусматривается введение административной ответственности. В частности, граждан предлагается штрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, должностных лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юрлиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

При нарушении данного запрета с использованием средств массовой информации или интернета граждане могут быть оштрафованы на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностные лица – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юрлица – от 1 млн до 4 млн рублей.

Если пропаганда чайлдфри будет осуществляться среди несовершеннолетних, то могут взыскать штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с граждан, с должностных лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, с юрлиц – от 1 млн до 2 млн рублей. Если же аналогичные действия были совершены с привлечением СМИ или интернета, то штрафы возрастут: для граждан – от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц – от 2 млн до 5 млн рублей.

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