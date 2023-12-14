Поддержка первичного звена здравоохранения станет частью Президентской программы

Первичное звено здравоохранения будет поддерживаться и в будущем. Это станет частью Президентской программы, пообещал Президент России Владимир Путин во время Прямой линии.

«Мы обязательно продолжим. Это будет частью будущей Президентской программы — продление поддержки первичного звена здравоохранения. Немало сделано, но судя по тому, что мы видим — явно недостаточно», — сообщил Путин.

Проблему в первичном звене здравоохранения власти понимают, не зря создана программа поддержки, отметил глава российского государства.

Важно уделить особое внимание сельской местности и населенным пунктам на селе. Туда уходит больше половины средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения. «Так и будем делать», — заявил Владимир Путин.