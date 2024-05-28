«Поддержим наших бойцов»: Рустам Минниханов увеличил выплату за подписание контракта в РТ

Начался процесс формирования нового батальона «Батыр», который наравне с «Алгой» и «Тимером» будет выполнять задачи в зоне СВО Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов»

Татарстан всеми силами поддерживает мобилизованных, военнослужащих по контракту и бойцов именных батальонов республики. В конце апреля «Татар-информ» сообщал, что начался процесс формирования нового батальона «Батыр», который наравне с «Алгой» и «Тимером» будет выполнять задачи в зоне СВО.

А накануне стало известно, что Раис Татарстана Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату тем, кто заключит контракт в Татарстане в первые два месяца лета, до 505 тыс. рублей. Эта сумма складывается с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Таким образом, общий размер единовременной выплаты новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространятся на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства. А также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Таким образом власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана.

«Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Тем, кто заключит контракт в Татарстане в первые два месяца лета, принято решение увеличить выплату до 505 тыс. рублей Фото: © «Татар-информ»

«Как минимум 200 тысяч рублей стоит один комплект формы»

Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов. ДОСААФ РТ несколько дней назад показал и рассказал об улучшенной форме для военнослужащих Татарстана.

Такую экипировку выдают татарстанским военнослужащим по контракту, а также бойцам именных батальонов «Тимер», «Алга» и «Батыр». Тот, что на фото, с большим бронежилетом – комплект штурмовика, а с большим рюкзаком – это комплект стрелка-гранатометчика. Каждый такой набор стоит не меньше 200 тысяч рублей.

«На обоих манекенах надет шлем ‘’Атлас’’ – российского производства. Он очень удобный, компания-производитель, если не ошибаюсь, новосибирская. Буквально на днях я получил видео от наших ребят из зоны СВО, где мне показали попадание снайперской пули в этот шлем. Он выдержал прямое попадание от пули калибра 7,62. Шлем был слегка поврежден, но боец остался жив, и это главное. Сам шлем сделан из кевлара, а также оснащен приспособлением для камеры спереди, а по бокам для фонарика и наушников», – рассказал работник ДОСААФ РТ Эдуард Сугачков.

На бойце-штурмовике надет бронежилет, он предназначен для защиты основных органов: сердца, органов брюшной области и области паха. По словам, Эдуарда Сугачкова сейчас в основном бойцы получают осколочные ранения, пулевых в разы меньше. На бронежилете также расположены подсумки для магазинов, гранат, есть место под аптечки, рацию и дополнительную медицинскую сумку. Сам бронежилет весит 12 килограммов, у него 5-й класс защиты, бронепластины для него производятся также в России, а именно в Санкт-Петербурге.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В комплект входят наколенники и налокотники. Бронежилет универсальный, он позволяет по желанию носить защитный воротник и наплечники. Еще в комплект входит утилитарная сумка для дополнительного боекомплекта и необходимых средств.

Если разбирать форму гранатометчика, то можно заметить, что от формы штурмовика она не отличается. В нее входит демисезонная и летняя куртки, дополнительная тактическая рубашка и брюки. Для зимнего варианта идет утепленная форма одежды, теплые брюки и бушлаты. А большая сумка ему нужна для личных вещей и трех аптечек с разным назначением.

«На сегодня оформление удалось оптимизировать до одного дня»

Помимо финансовой помощи новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение в центре оформления на контрактную службу «Батыр» на улице Воровского, 25.

Новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение в центре оформления на контрактную службу «Батыр» на улице Воровского, 25 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центр по отбору на контрактную службу «Батыр» в Казани ежедневно помогает татарстанцам и жителям других регионов России подписывать контракт с Министерством обороны РФ. Глава центра Владислав Кузнецов рассказал «Татар-информу», как в режиме одного окна, без очередей и бюрократии кандидаты оформляют документы. Там же они консультируются со специалистами, а потом сдают все необходимые анализы по «зеленому коридору» в больницах.

«Центр “Батыр” создавался для того, чтобы упростить систему оформления на военную службу по контракту. Сначала эта процедура занимала от одного до двух месяцев, полгода назад – от суток до двух, на сегодняшний день все удалось оптимизировать до одного дня. Мы оформляем личное дело, помогаем пройти медицинскую комиссию и передаем личное дело на пункт отбора на контрактную службу. После того как пункт отбора одобряет кандидатуру, выходит приказ, и уже к обеду следующего дня человек официально становится военнослужащим по контракту», – рассказал Владислав Кузнецов.

Раньше потенциальному контрактнику нужно было посетить военкомат, оформить там личное дело, потом пойти в больницу, взять направления на анализы, просидеть в долгих очередях, потом взять необходимые справки из диспансеров, самому все отвезти и привезти. Сейчас же этим занимаются специалисты центра в течение одного дня.

«Если раньше была проблема с получением медицинских анализов, то сейчас этот вопрос решен на сто процентов. Кандидат приходит к нам, и на нашем служебном автомобиле мы его отвозим в городскую клиническую больницу №16. Там он по зеленому коридору проходит всех специалистов, которые выставляют ему степень годности к службе по контракту. В этой же больнице он сдает кровь, экспресс-тест на наркотики и проверяется по всем медицинским базам данных. Вся эта информация попадает к терапевту, и он выносит решение относительно кандидата. Система налажена, проблем с этим нет никаких. Министерство здравоохранения республики идет нам навстречу, и индивидуальные проблемы решаются по телефонному звонку», – рассказал глава центра «Батыр».

Для того чтобы подписать контракт гражданину необходимо иметь с собой: паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС, документы об образовании, свидетельства о рождении детей и свидетельство о заключении брака. Если какой-то из документов утерян, в центре «Батыр» его помогут восстановить.

Только в этом месяце из Татарстана по контракту ушли служить несколько иностранных граждан. Один из них – студент, который прожил больше пяти лет в Казани и решил остаться жить в России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Почему иностранцы заключают контракт в Татарстане

В Военкомате РТ «Татар-информу» рассказали, что граждане различных государств регулярно заключают контракты на военную службу с Минобороны РФ. Как правило, они хотят получить гражданство в упрощенном варианте и остаться жить в России.

«Чтобы поступить на контрактную службу, иностранному гражданину необходимо представить документы о том, что он легально находится на территории России. А также документы об образовании и документы, подтверждающие гражданство другого государства. Иностранец заключает контракт на срок от года, уже через полгода службы он имеет право получить гражданство в упрощенном режиме», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

По его словам, только в этом месяце из Татарстана по контракту ушли служить несколько иностранных граждан. Один из них – студент, который прожил больше пяти лет в Казани и решил остаться жить в России.

Бесплатное медицинское обслуживание одна из льгот для военнослужащих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какие льготы и выплаты получают участники СВО?

Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. рублей.

Льготы для военнослужащих:

Бесплатное медицинское обслуживание

Бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ. Также будет действовать скидка в 50% от стоимости путевки для членов семьи военнослужащего

Возможность получения льготной ипотеки, приобретение жилья за счет Министерства обороны

Накопительно-ипотечная система (НИС) – это форма жилищного обеспечения военнослужащих по контракту. Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2023 году это 349 614 рублей.

На покупку жилья военнослужащий может использовать как накопленные средства, так и заемные у банка. Ссуду гасит не сам военнослужащий, а государство – госучреждение «Росвоенипотека». Военнослужащий может вступить в накопительно-ипотечную систему при наличии выслуги в три года. Военнослужащие, участвующие в СВО, смогут приобрести жилье сразу после вступления в НИС.

Возможность получения бесплатного дополнительного образования

Любой военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Это дает возможность роста по карьерной лестнице.

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Статус ветерана боевых действий

Все военнослужащие, кто принимал участие в СВО, получают статус ветерана боевых действий. Одновременно с получением этого статуса гражданин получает ежемесячную выплату в размере 3 480 рублей.

Страхование жизни и здоровья

За ранение каждый военнослужащий получает единовременно до 3 млн рублей, в зависимости от степени тяжести ранения. При гибели военнослужащего его семья получает до 12 млн рублей.

Для семей военнослужащих:

Предусмотрена карта «Батыр», она полностью покрывает оплату детского сада, всех кружков в детском саду, питания. Школьники могут посещать абсолютно все школьные кружки, продленку, для них предусмотрено бесплатное питание и спортивные секции. Также в сопровождении одного взрослого дети бесплатно могут посещать театры и музеи.

Если были долги по оплате ипотеки, то они не взимаются в то время, пока гражданин служит по контракту.

Дети участников специальной военной операции получают квоту на поступление в вузы. В каждом институте есть квота на поступление этих детей. Если ранее ребенок уже поступил на учебу на платной основе, то он сможет перевестись на бюджет.