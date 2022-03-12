Подавший сигнал тревоги самолет из Петербурга благополучно приземлился в Сочи

Следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи пассажирский самолет, который подал сигнал тревоги над Казахстаном, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в Сочи», — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Airbus подал «сквок general emergency» (сигнал тревоги) над территорией Казахстана, но продолжил следовать в Сочи. Сначала лайнер снизился до 6,5 тыс. метров, но затем стал набирать высоту.