Подарок с передовой: как Марат Мухаметшин из Арского района поддержал Сабантуй

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

С октября 2022 года Марат Мухаметшин из села Новый Кинер Арского района находится в зоне специальной военной операции. Он был одним из первых, кого затронула частичная мобилизация, и с тех пор не прекращает выполнять свой воинский долг. Несколько раз ему удавалось вырваться домой в короткие отпуска — поддерживать связь с ним помогают родные и любимая жена.

Марата знают не только как бойца. В прошлом году он прославился как человек с добрым сердцем и искренним желанием поддерживать традиции родного села. Именно с его именем связан один из самых теплых моментов Сабантуя в Новом Кинере, прошедшего 9 июня. Тогда национальный праздник объединил жителей нескольких деревень, борьба стала главным состязанием. Сходились участники из Арска, Казани, Марий Эл, Сюрды, Нового Кинера. Но Сабантуй 2023 года запомнился не только состязаниями.

За несколько дней до праздника Марат позвонил домой и попросил: «Купите, пожалуйста, от моего имени барана — для самого младшего борца. Пусть знают: мы помним о родных традициях».

Жена Гузелия и свекор исполнили его просьбу. Барана вручили шестилетнему Камилю Сафину — внуку уважаемого хирурга Дамира Сафина. Мальчик занимается борьбой, живет с семьей в Казани. Этот неожиданный подарок стал настоящим праздником и для Камиля, и для его близких.

Марат Мухаметшин — человек скромный, родился 1 января 1983 года в Новом Кинере. Его мама Венера всю жизнь проработала на местном овощесушильном заводе, отец Рашит трудился механиком-водителем, позже — в котельной. В семье выросли четверо детей, Марат — второй. Учился прилежно, с детства увлекался техникой, много времени проводил в гараже с отцом.

Позже пришел в секцию борьбы, организованную Ильгизом Салиховым. Соревновался на Сабантуях, ездил на состязания в соседние села и нередко занимал призовые места. «Эх, мама, не смог привезти барана», — говорил он, если уступал первое место.

С юных лет он проявлял доброту, заботу о животных, всегда сопереживал младшим. «Пусть дети борются по-честному, с открытым сердцем. Главное — не победа, а уважение друг к другу», — говорил он.

После окончания школы Марат поступил в Казанское профучилище №17, выучился на повара. «Хочу уметь готовить», — объяснял он матери. В профессии не работал, но дома его кулинарные умения пришлись к месту — готовил для семьи, угощал вкусными блюдами.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Затем была служба в пограничных войсках, возвращение домой, попытка учебы в институте, труд на «Казаньоргсинтезе», работа дальнобойщиком и пожарным. Позже — в частных фирмах на легковом транспорте. Несмотря на травму ноги и три перенесенные операции, в сентябре 2022 года Марат получил повестку и без колебаний отправился в военкомат.

«Сынок, у тебя болит нога, ты же можешь не идти», – вспоминала мать Венера. – А он ответил: «Мама, если не я, то пойдет кто-то другой. Как ты потом будешь смотреть в глаза его матери?».

В зоне СВО Марат сначала был поваром, затем стал командиром отделения. В декабре 2023 года получил тяжелые ранения: переломы ребер, ожоги рук, ног, тела. Прошел лечение в московском госпитале, после чего на месяц вернулся домой на восстановление. Но даже не до конца залечив раны, вновь уехал на передовую.

«Надо идти», — сказал он жене. В конце марта приехал, в апреле снова уехал.

Гузелия Мухаметшина говорит о муже с теплотой и гордостью: человек мягкого характера, добрый, ответственный, всегда держит слово, уважает родителей и помогает родным. Мама Венера вспоминает сына как умного, чуткого ребенка, выделявшегося среди братьев и сестер.

«Очень скучаю по его улыбке, по его "мама", по его доброму взгляду, – говорит она. – Его жена Гузелия — тоже душевный человек, помогает нам во всем. Пусть Марат вернется живым и здоровым. Пусть живут в согласии. И пусть все матери дождутся своих сыновей».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.