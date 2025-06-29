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Общество 29 июня 2025 20:34

Подарившему Минниханову нож участнику СВО из Якутии передали ответный подарок

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Подарившему Минниханову нож участнику СВО из Якутии передали ответный подарок
Фото: t.me/galimovatatarstan

Подарившему Раису Татарстана Рустаму Минниханову именной нож ефрейтору Андрею Григорьеву, который одолел бойца ВСУ в рукопашной схватке и получил за это звание Героя России, передали ответный подарок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Раис Татарстана передал ответный подарок. Сегодня [глава Республики Саха (Якутия)] Айсен Николаев вручил его герою. Кстати, произошло это на якутском национальном празднике Ысыах», – пояснила Галимова.

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#Якутия #спецоперация #Рустам Минниханов #герои СВО
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