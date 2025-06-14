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Общество 14 июня 2025 09:58

Минниханов получил именной нож от якутского бойца, совершившего подвиг на СВО

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Минниханов получил именной нож от якутского бойца, совершившего подвиг на СВО
Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Герой России Андрей Григорьев передал Раису Татарстана Рустаму Минниханову именной нож. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Это – большой подарок», – отметил Рустам Минниханов, получивший оружие с особой историей.

Имя якутского бойца прогремело после ожесточенной рукопашной схватки в зоне специальной военной операции. Григорьев проявил невероятное мастерство в бою на ножах, а затем, несмотря на ранение, вышел против десяти украинских боевиков, обнаружил и уничтожил вражеский склад боеприпасов, подбил бронемашину с захваченного гранатомета и, преодолевая атаки дронов, пробился к своим.

В завершение операции бойцы водрузили флаг России у штаба противника. Якутский нож, с которым сражался Григорьев, стал символом силы.

За проявленное мужество Президент России Владимир Путин наградил бойца Звездой Героя.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#Рустам Минниханов #герои СВО #СВО
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