Минниханов получил именной нож от якутского бойца, совершившего подвиг на СВО

Фото: Телеграм-канал Лилии Галимовой

Герой России Андрей Григорьев передал Раису Татарстана Рустаму Минниханову именной нож. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

«Это – большой подарок», – отметил Рустам Минниханов, получивший оружие с особой историей.

Имя якутского бойца прогремело после ожесточенной рукопашной схватки в зоне специальной военной операции. Григорьев проявил невероятное мастерство в бою на ножах, а затем, несмотря на ранение, вышел против десяти украинских боевиков, обнаружил и уничтожил вражеский склад боеприпасов, подбил бронемашину с захваченного гранатомета и, преодолевая атаки дронов, пробился к своим.

В завершение операции бойцы водрузили флаг России у штаба противника. Якутский нож, с которым сражался Григорьев, стал символом силы.

За проявленное мужество Президент России Владимир Путин наградил бойца Звездой Героя.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой