70 лет назад первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «фактически подарил Украине Крым», который входил в состав РСФСР. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов. Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль», — начал свой рассказ Президент России.

Он напомнил, что «создание Украины» началось сразу после революции 1917-го. В то время на той территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без чётких границ.

«В дальнейшем границы союзных республик в составе СССР «нарезались достаточно произвольно исходя из «пролетарской необходимости. Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населённый преимущественно русскими», — отметил Путин.

Позже советский лидер Иосиф Сталин накануне и после Великой Отечественной войны включил в состав Украины ряд земель, которые до этого принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. Но территории Украине «подарили» «как неотъемлемой части Советского Союза», подчеркивает Путин.

«В 1954 году Никита Сергеевич Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — отметил действующий Президент РФ.

Он добавил, что власти СССР действовали в условиях геополитических реалий своего времени. Они не рассматривали вариант, что Советский Союз распадется.

«Поэтому происходящее (на Украине — прим. Т-и) сейчас, безусловно, имеет свои исторические предпосылки», — резюмировал Путин.