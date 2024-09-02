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Путин: Россия и Монголия обсуждают поставки топлива и другие проекты
Москва и Улан-Батор работают над соглашением между правительствами стран о поставках в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) по льготным ценам. Об этом рассказал Президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.
Он подчернил, что Россия неизменно откликается на просьбы своих друзей из Монголии обеспечить потребности в топливе, которые возрастают.
Причем, по словам российского лидера, последние годы две дружественные страны прорабатывают несколько новых перспективных проектов в экономике и промышленности. Среди них: строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай, модернизацию и повышение эффективности совместного предприятия — Улан-Баторской ж/д, а также многое другое.
Также в процессе беседы российский лидер оценил политическую жизнь Монголии и ответил на вопросы, связанные с Украиной. Так, Путина спросили, считает ли он, что нынешняя ситуация в российско-украинских отношениях возникла не только из-за политики Запада, но и из-за ошибок во внутренней политике России.
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