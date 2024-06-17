«Подарил ребенку питбайк? Дари и костыли»: врачи рассказали о летних травмах у детей

В жару растет количество детских травм. Причин много – невнимательность во время отдыха у водоемов, катание на самокатах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Падение ребенка из окна – это всегда недосмотр родителей»

В жару растет количество детских травм. Причин много – открытые окна с москитными сетками, невнимательность во время отдыха у водоемов, катание на самокатах и прочих СИМах без защиты. Каждое лето врачи бьют тревогу и напоминают родителям о мерах безопасности.

«Каждый год летний период несет эти угрозы, и хотелось бы донести до жителей республики то, что детей нужно в меру контролировать. Обьяснить им, где можно играть, а где лучше этого не делать, а также как вести себя в тех или иных ситуациях», – рассказал заместитель главного врача ДРКБ по хирургической части Михаил Поспелов.

По словам хирурга, в этом году в Татарстане уже были случаи выпадения детей из окон. К слову, за прошлый год в республике травмы после падения из окон получили порядка 70 детей.

«У нас в отделении сейчас лежит трое детишек двух-трех лет, которые выпали из окон с разной высоты – с первого по третий этаж. Еще один ребенок находится в реанимации с черепно-мозговой травмой после падения. Во всех случаях это недосмотр родителей, как правило, мамы говорят: "Вышла на секунду на кухню". Должно быть понимание, что там, где маленький ребенок, окна должны быть под контролем. Понятно, что жарко, но нельзя оставлять ребенка один на один с открытым окном», – дополнил заведующий отделением врач-нейрохирург Владимир Иванов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Врач подчеркнул: рядом с окном не должно быть столов или диванов, по которым ребенок может пробраться к окну. Сами окна желательно закрывать на ключ или цепочку.

«Надо учитывать родителям или родственникам. Ребенок любознателен, он хочет все посмотреть и потрогать. Он не понимает опасности, которая ему грозит. Маленький ребенок всегда должен быть под присмотром», – рассказал Владимир Иванов.

Отдельной болью эксперты назвали москитные сетки, заместитель главного врача по хирургической части ДРКБ Михаил Поспелов в который раз напомнил: москитные сетки не предназначены для того, чтобы удерживать от выпадения из окна.

«Ребенок этого не понимает, он облокачивается ручкой и вываливается. Часто у нас родители говорят, что москитная сетка была неправильно закреплена. Еще раз повторю, москитная сетка нужна только для того, чтобы не пускать комаров. Разговоры о ее закрепленности – это просто оправдание со стороны родителей, которые находились с ребенком», – сказал врач.

Михаил Поспелов в который раз напомнил: москитные сетки не предназначены для того, чтобы удерживать от выпадения из окна Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зачастую падение с высоты – это не только перелом ноги или руки, может быть повреждена центральная нервная система, позвоночник, кости таза и внутренние органы. Михаил Поспелов обратил внимание на то, что после падения с высоты ребенок может получить тяжелейшие травмы, которые сравнимы с травмами, полученными в ДТП. Случаев, которые закончились бы гибелью детей, в этом году, по словам врачей, в Татарстане еще не было, но это нисколько не умаляет проблемы.

«99 процентов детей катаются на самокатах без защиты»

Врачи напомнили: с пяти лет дети любознательные – везде лазают, до одиннадцати лет они шалят, а становясь старше, начинают соперничать друг с другом, занимаются подстрекательством или берут друг друга на слабо. Это в первую очередь касается различных средств передвижения – самокатов, гироскутеров, моноколес и т.д.

«В прошлом году в нашем травмпункте было 502 случая только по обычным и электросамокатам. Первая травма с самокатом в этом году у нас появилась, когда еще снег лежал. Появились маленькие участки асфальта, и тут же появился первый пациент с травмами после падения с самоката. Часто бывает такое, что родители самокат покупают, а про защиту для ребенка забывают. Эту картину можно увидеть в любом парке Казани», – рассказал заведующий отделением ДРКБ врач травматолог-ортопед Руслан Хасанов.

По словам доктора, чаще всего, падая с самоката, человек заваливается на вытянутую руку, колено, локоть или голову.

«Только в мае этого года было около пятидесяти случаев обращений по падению с самокатов. Защита закрывает все самые опасные места, тот же самый локтевой сустав» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Можно получить травму суставов, которую очень тяжело вылечить. Опять же, катание на самокатах по два или три человека – это тоже большая опасность. Таких обращений очень много. Только в мае этого года было около пятидесяти случаев обращений по падению с самокатов. Защита закрывает все самые опасные места, тот же самый локтевой сустав. Он состоит из трех костей, собрать его так, чтобы потом в руке осталось полноценное движение, очень проблематично. Без защиты можно получить травму на всю жизнь», – отметил доктор.

Врач-нейрохирург Владимир Иванов привел пример из жизни: накануне он проезжал на машине мимо одного из городских парков и стал свидетелем следующей картины: по пешеходному переходу на электросамокате проехали два ребенка, следом – еще один ребенок на велосипеде, за ними шла их мама. Врач подчеркнул, что не все водители смогут среагировать на вылетевшего на дорогу ребенка. Конечно, виноват был бы водитель, но при этом могли пострадать дети.

Еще одно новомодное веяние – питбайки, которые добавили детским врачам пациентов.

«Родители позволяют детям в сельской местности кататься на питбайках и мотоциклах в компаниях. Самый нашумевший случай – это когда дети попали под поезд на мотоциклах в Арске. Сначала к нам привезли двоих пациентов, а потом оказалось, что их целая куча. Просто основная масса разбежалась от страха. После катания на питбайках детей привозят к нам со страшными травмами. Родители детей говорят: "Мы вот катались по проселочным дорогам", – а дети-то сейчас на асфальт, на дорогу рвутся», – сказал врач.

По его словам, на днях в ДРКБ привезли 16-летнего ребенка, который сел за руль автомобиля и врезался во встречный «КАМАЗ».

«Здоровый ребенок может за секунду превратиться в инвалида, который всю жизнь будет ходить на костылях», – подытожил Руслан Хасанов.

«Здоровый ребенок может за секунду превратиться в инвалида, который всю жизнь будет ходить на костылях» Фото: © «Татар-информ»

«Игра с огнем при ребенке приводит к тяжелым травмам и горю»

«Ежегодно со всей республики к нам поступают дети после утопления. Если ребенок идет купаться, за ним должен присматривать взрослый! Тут нырнул и не вынырнул. Даже если удастся запустить работу сердца и дыхательных путей ребенку после утопления, это не значит, что с ним все будет хорошо. Длительная асфиксия приводит к тому, что погибает кора головного мозга. Это может привести к состоянию, в простонародье, овоща. Опять же из-за недосмотра из здорового ребенка мы получаем глубочайшего инвалида», – сказал врач.

Психологическую травму в итоге получают и родители – после трагедии с ними работают психологи. По словам Михаила Поспелова, родителям тяжело принять, что ребенок, который ходил в школу и был отличником, в лучшем случае остается в инвалидном кресле.

«В нашей клинике, например, лежит пациент, которого реанимировали после утопления, сейчас идет оценка возможности работы коры его головного мозга», – рассказал заместитель главного врача по хирургической части ДРКБ Михаил Поспелов.

«В прошлом году дети получали травмы, потому что родители начали рано им доверять затапливать баню или разжигать костры и мангалы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Летом дети с родителями и без частенько выбираются на природу, и этот вид отдыха тоже таит отдельную опасность.

«Жара, шашлыки, костры и игры со спичками. Дети хотят что-нибудь поджечь или взорвать. В прошлом году дети получали травмы, потому что родители начали рано им доверять затапливать баню или разжигать костры и мангалы. Некоторые родители вообще начинают устраивать "игры" перед детьми со струей пламени от розжига. Пламя попадает на одежду, а все мы понимаем, что она сейчас делается в составе с синтетикой. Пластик начинает плавиться и прилипать к телу ребенку, вызывая тяжелые ожоги. Бани и жарка мяса – дело взрослых», – сказал он.

Все трое специалистов подчеркнули: конечно же, нельзя лишать детей детства и активного образа жизни, но родители должны уделять особое внимание их безопасности. Показывать на личном примере, как спешиваться с самоката перед дорогой, как аккуратно обращаться с огнем и вести себя на воде. Только таким образом удастся привить им понимание безопасного поведения и спасти их жизни.