Под завалами атакованного ВСУ колледжа в ЛНР могут находиться до 18 человек

Под завалами атакованного ВСУ колледжа могут находиться порядка 18 человек. Об этом сообщил в соцсетях посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Под завалами могут находится до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей вуза. По словам очевидцев, на территории филиала «чудовищные разрушения». Главный удар был нанесен по зданию учебного корпуса и общежития филиала вуза», – рассказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что после беспилотной атаки по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета пострадали 35 человек, в том числе дети. По последней информации, из-под завалов вытащили трех человек.