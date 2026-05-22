Более 30 студентов ранены после атаки ВСУ на учебный корпус университета в ЛНР, сообщил в соцсетях глава региона Леонид Пасечник.

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. Вражеские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа нашего педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», – написал он.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы – под ними находятся дети. Поднять на поверхность удалось пока лишь двоих.